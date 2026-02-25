Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Ramazan atmosferine ve “Kâbe’de hacılar Hû der Allah” ilahisine dikkat çekti. Erdoğan, bu görüntülerin ve toplumda oluşan manevi atmosferin Türkiye’nin özünü yansıttığını söyledi.

'TÜRKİYE TEK SES HALİNE GELDİ'

Erdoğan konuşmasında “Kâbe’de hacılar ‘Hû’ der Allah” ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye şu sözlerle teşekkür etti:

'Kabe'de hacılar, Hu der Allah... Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum...'

Erdoğan bu tablonun özlenen bir iklim olduğunu ifade ederek, kimsenin bundan rahatsızlık duymaması gerektiğini dile getirdi.

'BU GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR'

Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çeken Erdoğan, camilerin dolduğunu, Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin gönüllere şifa olduğunu söyledi. Toplumda oluşan bu manevi birlikteliği “gerçek Türkiye fotoğrafı” olarak tanımlayan Erdoğan, bunun ülkenin değerleriyle uyumlu bir tablo olduğunu kaydetti.