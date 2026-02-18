Medya stratejisinde köklü değişikliğe gitmeye hazırlanan AKP, aldığı karar ile tartışma programlarında yandaş gazetecilerden ziyade AKP'li milletvekillerinin yer almasını tercih etmişti.



AKP'nin kararı iktidara yakın gazeteciler içerisinde tartışmalara sebep olurken, milletvekillerinin peş peşe pot kırması söz konusu düşüncenin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.



VEKİLLERE PEŞ PEŞE KONUŞMA YASAĞI GELDİ



CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasını yetersiz bulanlara sitem ederek "Emekli maaşı 20 bin TL deyip tepiniyorlar. Kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Etrafında Yunanistan, Ermenistan, Suriye var" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Erdoğan'ı överken toplumun geniş kitlelerini ayrıştıran ve partiye yönelik tepki gösterilmesine neden olan Çakır'ın açıklamaları AKP içerisinde de büyük rahatsızlığa neden olurken, Çakır'ın basına açıklama yapması Erdoğan'ın talimatıyla resmen yasaklandı.



'500 BİN TL İLE GEÇİNEMİYORUM SÖZLERİ ERDOĞAN'I KIZDIRDI'



Bir başka konuşma yasağı getirilen isim ise 500 bin TL maaş ile geçinemediğini söyleyen AKP'nin Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan oldu.

Özcan, katıldığı bir etkinlikte harcamalarının çok yüksek olduğunu belirterek "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar" şeklinde konuşmuştu.



Özcan'ın açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Özcan'ın sözlerine tepki göstererek "Yeterince şamarı yedi, sözlerine pişman oldu" ifadelerini kullanmıştı.





