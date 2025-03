Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Genel Merkez’de önceki dönem milletvekilleri ile iftar programına katıldı. Erdoğan "CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki ‘Kardeşim bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir', bunu ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. Aynı şekilde deseler ki, ‘Kardeşim belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok’ bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar” dedi.

Erdoğan, iftar programında yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlerle uyanan, belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı ülkenin gerçekten ihtiyacı olan hususları ihtiva ederken, bir kısmı da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. ‘Hata, hata ile savunulamaz diye savunulamaz’ diye bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de merhum Ziya Paşa’nın dediği gibi, herkesi kör, alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Halbuki böyle yaparak kendilerini bırakınız halkı, en yakınlarının dahi yüzlerine bakamayacak hale kendilerinin düşürdüklerinin farkında bile değiller. Hırsları ve ihtirasları adeta akıllarını esir almış durumda. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler.

- Dikkat ederseniz, CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki ‘Kardeşim bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir', bunu ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. Aynı şekilde deseler ki, ‘Kardeşim belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok’ bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partileri tarafından yargıya aktarıldığının farkındalar. Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları ortadadır. Buradan bir kez daha söylüyorum, CHP'nin meseleleri ülkenin ve milletin değil, kendi Genel Merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim ne şahsen ne parti ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok.

- Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, pervasızca etrafa saçacağımız kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, yalanın, dolanın, hilenin, yüze gülüp sırtından hançerlemenin hiç eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor. AK Parti olarak biz ülkenin gerçek gündemiyle meşgulüz, biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz. Çünkü milletimiz bizden kendisi ve evlatlarının geleceği için somut adımlar, kayda değer icraatlar, sadra şifa hizmetler ve kalıcı eserler bekliyor. Hamdolsun, 23 yılımızın her günü, her anı bu şekilde ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırarak geçti. 81 vilayetimizin her karışına yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına giden yoldaki engelleri sabırla ve kararlılıkla tek tek ortadan kaldırdık. Bu şekilde de yola devam ediyoruz.

Son dönemde bu doğrultuda attığımız adımlardan biri terörsüz Türkiye vizyonudur. Malumunuz, iktidara geldiğimizde ülkenin geçmiş dönemdeki pek çok sorunu gibi terörle mücadeleyi de devralmıştık. Sessiz devrimlerimizle bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken, diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi, yolsuzluklardan da temizledik.