Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençler şunu herkes bilsin, İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil" çıkışını yaptı.

Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında konuştu.

"BETONDAN İBARET BİR ŞEHİR RUHSUZ BİR ŞEHİRDİR"

Erdoğan, "Şehirlerin de bir ruhu vardır. Biz şuna inanıyoruz: Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama as olan insandır, insan. Bir şehri şehir yapan orada yaşayan insanların huzuru ve güvenliğidir." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"ŞEHİRLERİMİZİN KİME OY VERDİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ"

Kardeşlerim, ecdadımızın inşa ettiği, yaşadığı ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımızla çözüm buluyoruz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz.

"İSTANBULUMUZU İŞ BİLMEZLERİN İNSAFINA TERK ETMİYORUZ"

86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmezlerin insafına terk etmiyoruz.

"İSTANBUL'DA BİR DAHA FETRET DEVRİ YAŞANMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Gençler şunu herkes bilsin; İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'da bir daha fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değiliz. Tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber ettik. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz.

Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

"İSTANBUL'DA YÜKSEK SEYREDEN KİRALARIN FARKINDAYIZ"

İstanbul'da yüksek seyreden kiraların farkındayız. Sosyal konutları uygun fiyatla kiraya vereceğiz.

"BURASI TOPLANMA MERKEZİ OLACAK"

Afet yönetim merkezinin yer aldığı millet bahçemizde burası toplanma merkezi olacak. Afet anlarında ihtiyaç duyulan her şey burada olacak.

Birimiz sahadaki gelişmeleri takip ediyor, süreci bugünlere başarıyla getirdik. Terörsüz Türkiye konusunda kısa sürede mesafe aldık. DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ödenen bedellerin boşa gitmediği, barışın güvenliğin kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız. Tahriklere karşı galeyana gelmedik.

Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.