Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, mahkeme kararıyla CHP yönetimine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP İl Başkanlığı binasında yaşananlar hakkında da konuştu.

"Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz" diyen Erdoğan, "Giderseniz kanunda işaret edilen mahkemelere kararın gözden geçirilmesi için müracaat edersiniz. Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına engel olmasına izin vermeyeceğiz. Adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." dedi.