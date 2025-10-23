NATO eski Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, anılarını “Nöbet Bende: Savaş Zamanında NATO’yu Yönetmek” adlı kitapta topladı. 2014-24 arasında NATO’da görev yapan Norveç Maliye Bakanı Stoltenberg, kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisine de yer verdi.

‘EN ZORLU SÜREÇ’

Middle East Eye’ın haberine göre; Stoltenberg, görev süresi boyunca Türkiye ile sık sık anlaşmazlık yaşadığını ancak ülkenin NATO açısından “vazgeçilmez bir müttefik” olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, en zorlu süreci ise 2022’deki İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuruları sırasında yaşadığını yazdı. Haftalar süren pazarlıkların ardından Erdoğan’la baş başa görüşmesini anlatan Stoltenberg, “Bir şey ister misiniz? Kahve? Kek? Sandviç?” diye sorduğunda Erdoğan’ın “O kadar ucuz değilim” yanıtını verdiğini ifade etti.

TEPSİDE KESTANE

Kitapta, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonlar sırasında Erdoğan’la yaşanan sert tartışmalara da yer verildi. Stoltenberg, bu konuyla ilgili Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı “Erdoğan, ‘YPG teröristtir. Bunu daha önce siz de söylediniz. IŞİD ile savaşmak için onlara ihtiyacınız var diye bu onları daha az terörist yapmaz’ dedi” sözleriyle aktardı. Stoltenberg, bu tartışmanın ortasında Erdoğan’ın bir anda “Mısır sever misin” diye sorduğunu ve odaya dev bir tepside mısır koçanları ile közlenmiş kestane geldiğini yazdı.

RUS UÇAĞI KRİZİ

Stoltenberg, Kasım 2015’te Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası NATO içinde derin görüş ayrılıkları yaşandığını yazdı. Stoltenberg, bazı ülkelerin Türkiye’yi açıkça desteklemediğini, özellikle Almanya’nın olaya temkinli yaklaştığını belirtti.

Trump: Neden yüzde 80 oy aldım demedin kulağa hoş geliyor

Jens Stoltenberg, Bir NATO toplantısında Trump’ın Erdoğan için “Türkiye’nin harika yanı, Erdoğan ne isterse söyleyebilir, onu kontrol eden kimse yok. Seçimde yüzde 61 aldığında ona dedim ki, ‘Neden yüzde 80 demiyorsun? Kulağa daha iyi geliyor” dediğini de aktardı.