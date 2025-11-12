Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.

Erdoğan, "Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmelerini ve vatandaşlık almaları konusuyla yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde, uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Ahıskalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyükelçilerimizi kapılarını her daim açık tutmuşlardır" dedi.

Erdoğan, "Soydaşlarımızın haklarının korunması için çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi Türk toplumunun daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Ahıskalı gençlere özel ihtimam göstermenizi rica ediyorum. Bedbaht sürgünün 81. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği v konferans düzenleniyor." ifadesini kullandı.

HEYETTEN ERDOĞAN'A HEDİYE

Heyet Erdoğan'a kalpak hediyesini takdim etti.