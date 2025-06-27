AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’da katıldığı NATO Zirvesi dönüşü uçakta CHP’ye yönelik kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, şunları söyledi: “CHP maalesef bugün mefluç (felç) olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri ‘4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum’ diyor. Bir diğerleri ‘Acaba kimler gelir?’ diyor. Türkiye’nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç ‘ikbal avcısının’ ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez.”