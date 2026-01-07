ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i askeri operasyonla alıkoyup New York’a götürmesinin ardından, operasyonun arka planına ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi...

ABD basınındaki haberlere göre Trump yönetimi, müdahale öncesi Maduro’ya iktidarı bırakması karşılığında Türkiye’de güvenli sürgün teklif etti.

Teklifin reddedilmesi üzerine askeri operasyon kararı alındığı öne sürüldü.

ERDOĞAN YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin “Maduro’ya Türkiye’ye gitmesi teklif edildi mi?” sorusu üzerine Erdoğan, “Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok” dedi.

DEM PARTİ AÇIKLAMASI

DEM Parti'den bir görüşme talebi geldi mi?" sorusuna üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Özellikle hanımlar aralarında bir görüşme yapacaklar" yanıtını verdi.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile doğum günü vesilesiyle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu, "Telefon görüşmelerimiz oldu, hediyeleşmelerimizi yaptık her zaman olduğu gibi." şeklinde cevapladı.