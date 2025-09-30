Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Özil, söyleşi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Özil’in, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini salondaki katılımcılara mikrofon aracılığıyla aktarması kamuoyunda yankı uyandırdı.

ERDOĞAN: "KKTC'DEKİ SEÇİMLERİ KAZANMALIYIZ"

Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “KKTC’deki seçimleri kesinlikle kazanmalıyız” ifadeleri, salonda bulunanlar tarafından alkışlarla karşılandı. Ancak bu sözler, kısa sürede Kıbrıs basınında geniş yer buldu ve siyasi müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yerel basında, Erdoğan’ın bu açıklamasının, seçim sürecine yönelik doğrudan bir müdahale sinyali taşıdığı yorumları yapıldı. KKTC kamuoyunda ise özellikle tarafsızlık ve seçimlerin bağımsızlığı bağlamında çeşitli eleştiriler gündeme geldi.

19 Ekim’de yapılacak seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman yarışacak. Türkiye’nin, özellikle Tatar’a olan desteği uzun süredir biliniyor.

Etkinliği düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü’nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, organizasyonun kültürel boyutunun ötesinde siyasi mesajlar içermesi, bazı kesimlerce eleştiri konusu oldu.

GÖZLER 19 EKİM'E ÇEVRİLDİ

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, hem adayların söylemleri hem de dış aktörlerden gelen açıklamalar dikkatle izleniyor. Seçimlerin sonucunun, sadece Kıbrıs siyaseti açısından değil, Türkiye-KKTC ilişkileri açısından da önemli etkiler yaratması bekleniyor.