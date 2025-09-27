Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Soğuk Savaş' temasıyla düzenlenen 'Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı.

3 gündür devam eden forumda 10 şehir, 13 ülke ve 55 okuldan diplomasiye ilgi duyan lise öğrencileri, farklı dillerde gerçekleşen komite çalışmalarıyla bir araya geldi.

Forum yarın sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan forumda açıklamalarda bulundu.

'BU ADANIN, YENİ KİMLİĞİYLE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞINI GÖRMEKTEN BAHTİYARIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında, 27 Mayıs darbesi sonrası burada istiskale, işkenceye maruz kalan şehitlerimiz, Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Yıllarca 'Yaslı Ada' olarak milletimizin hafızasına kazınmış bu adanın, yeni kimliğiyle bu tür toplantılara ev sahipliği yaptığını görmekten bahtiyarım. Muhtevası ve formatıyla öne çıkan Boğaziçi Diplomasi Forumu'nu bu yıl da başarıyla tertipleyen Genç Diplomasi Derneğimizin tüm üyelerine ve programda emeği geçen her bir kardeşime tebriklerimi iletiyorum. Gerek panel ve konferanslarla gerekse atölye ve okuma programlarıyla gençlerimizin ufkunu açan, bugünün liderlerini yarının mimarlarıyla buluşturan derneğimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'HER BİR GENCİMİZ UMUDUMUZU ARTIRAN BİR İSTİKBAL YILDIZIDIR'

Erdoğan, "Kongre kapsamında üç gün boyunca düzenlenen etkinliklerin, uluslararası ilişkiler ve diplomasiye gönül veren gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 'Tarihin Işığında Diplomasi' başlığıyla icra edilen bu önemli forumda temsil, müzakere, çözüm üretme becerilerini geliştiren genç arkadaşlarımızı ayrıca kutluyorum. Sahip oldukları birikimi büyük bir titizlikle gençlerimize aktaran kıymetli katılımcılara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Şunu buradaki genç kardeşlerimizle paylaşmakta fayda görüyorum. Sizler gibi üniversite çağındaki gençlerimizin yalnızca bilgi değil derinlik, uzmanlık, deneyim ve heves gerektiren bu alandaki gayretleri, ülkemizin geleceği adına son derece önemlidir. Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan, ortaya fikir ve eser koyan, geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin gayretinde olan her bir gencimiz bizim için değerlidir, umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır" ifadelerini kullandı.

'ASRA YÖN VERMEKLE KALMIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asra yön vermekle kalmayıp, kendi mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin çabası ve çalışmalarıyla vücut bulacaktır. İlerleyen yıllarda her birinizin siyaset, akademi, bürokrasi, medya, sivil toplum ve diplomaside üstleneceğiniz vazifelerle ülkemizin, milletimizin ve özellikle de Türk dış politikasının çok daha önem kazandığı bir yapıya kavuşacağına inanıyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyor, Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin diyorum" dedi.

"NETANYAHU DENEN KATİL BOŞ KOLTUKLARA KONUŞTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Sumud Filosunun umut yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka diye konuştu.