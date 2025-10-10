Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydi bizi bir tarafa bıraktım, CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devlet görevlileri ve millete bir özür borcu yok mu" dedi.

Erdoğan, Gazze'deki ateşkese ilişkin olarak, "Şunu altını çizerek söylemek isterim, Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Gazze'ye huzur, barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık." diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır

İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler, attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz.

Şunu altını çizerek söylemek isterim, Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır.

Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapısı aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyor, artık kan akmasın diyoruz.

ÖZEL'E ÖZÜR YANITI

ABD ziyareti sonrası CHP Genel Başkanının hezeyanlarını dinlediniz. Ziyareti kötüledi. Gazze'ye sahip çıkmadığımızı iddia etti. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi.

Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle mühim hatalar yapıyor. Biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini hatırlatıyorum.