Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara kulislerinde uzun süredir konuşulan “Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra AKP’nin lideri kim olacak?” sorusuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi olarak tasfiye edildiğini öne sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın adının gündeme gelmesinin ardından zor bir süreçten geçmiş olabileceğini dile getirdi.

10 Mart 2026 tarihinde yayımlanan açıklamalarda Özdağ, T24’e yaptığı ziyarette gazeteci Tolga Şardan’ın sorularını yanıtladı. AKP içindeki liderlik tartışmalarına değinen Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi dışında gündeme gelen olası lider adaylarına karşı siyasi refleks gösterdiğini savundu.

“Lider adayı olarak görülenler tasfiye ediliyor”

Ümit Özdağ, Erdoğan’ın parti içinde öne çıkan isimleri zamanla etkisizleştirdiğini iddia ederek, geçmişte görevden alınan bazı isimleri örnek gösterdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınmasını bu çerçevede değerlendiren Özdağ, “Erdoğan güçlü bir lider olarak, ortaya çıkan ya da lider adayı olarak görülen isimleri siyaseten tasfiye ediyor. Süleyman Soylu görevden alındı, Hulusi Akar da bakanlıktan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

“Hakan Fidan adının gündeme gelmesine pişman olmuş olabilir”

Ankara kulislerinde adı sıkça dile getirilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında da konuşan Özdağ, Fidan’ın isminin liderlik tartışmalarında geçmesinin ardından ağır bir süreç yaşamış olabileceğini ileri sürdü.

Özdağ, “Hakan Fidan’ın adı son dönemde sıkça konuşuldu. Ancak adının bu şekilde gündeme gelmesinden dolayı pişman olmuş olabileceğini düşünüyorum. Zorlu bir süreç yaşadı ve belki hâlâ yaşamaya devam ediyor” dedi.

“Bilal Erdoğan’ın öne çıkması tesadüf değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın son dönemde kamuoyunda daha görünür hale gelmesine ilişkin soruya da yanıt veren Özdağ, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı olmadan mümkün olmayacağını ifade etti.

Özdağ, “Baba Erdoğan’ın onayı olmadan oğul Erdoğan’ın bu şekilde ön plana çıkması mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

“Erdoğan’sız bir AKP olmaz”

AKP’nin Erdoğan sonrası dönemde nasıl bir siyasi tabloyla karşılaşacağına dair soruya ise Özdağ, geçmiş siyasi örnekleri hatırlatarak yanıt verdi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti üzerindeki belirleyici rolüne işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan’sız bir AKP yok. Daha açık söylemek gerekirse; Turgut Özal’dan sonra Anavatan Partisi yaklaşık 10 yıl varlığını sürdürdü. Ancak AKP’nin Erdoğan olmadan aynı şekilde devam etmesi zor görünüyor.”