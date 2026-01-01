Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlediği, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem sona erdi.

Ayasofya, Yeni Cami, Sultanahmet; Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü'ne kortejler eşliğinde yürüdü.

8 BAKAN KATILDI

Yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Bakanların yanı sıra; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eski İçişleri Bakanı ve AKP'li vekil Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birçok milletvekili, belediye başkanı ve bazı spor kulüplerinin temsilcileri de katıldı.

KATILMAYAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Mitinge katılan isimlerin yanı sıra katılmayan isimler de dikkat çekti.

Son dönemde sıkça konuşulan ve 'Erdoğan'dan sonrası' tartışmalarında ismi geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da mitingde yer almadığı görüldü.

Mitinge katılmayan isimler şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak