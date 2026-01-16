The Economist'in analizine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi 2028’de dolarken, AKP içerisinde Erdoğan sonrası için dört isim öne çıkıyor. Bu siyasi denklemin merkezinde Bilal Erdoğan, Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar ve Süleyman Soylu yer alıyor. İşte The Economist'in bu isimler üzerinde yaptığı anketin sonuçları...

BİLAL ERDOĞAN SİYASET SAHNESİNE Mİ ISINIYOR?

The Economist, herhangi bir resmi kamu görevi bulunmamasına rağmen Bilal Erdoğan'ın son dönemde siyasi spot ışıklarının altına daha sık girmeye başladığına işaret etti.

Dergide yer alan analizde "Yabancı liderlerle yapılan görüşmelerde babasının yanında yer alması ve hükümet yanlısı vakıflardaki etkin rolü, "halef olarak mı hazırlanıyor?" sorularını beraberinde getirdi." ifadeleri dikkat çekti. Analizde Bilal Erdoğan'ın Gazze konusundaki çıkışlarıyla da siyasi gücünü pekiştirdiğini vurgulandı.

2028 SONRASI SENARYOLAR: ERKEN SEÇİM Mİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

2003’ten bu yana Türkiye’yi önce başbakan, ardından cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan’ın görev süresi normal şartlarda 2028’de sona eriyor. Anayasal olarak yeniden aday olması mümkün görünmese de, siyasi kulislerde iki seçenek konuşuluyor: Yeni bir anayasa değişikliği veya Meclis kararıyla gidilecek bir erken seçim. Ancak 600 milletvekilinden 400’ünün desteğini gerektiren anayasa değişikliği için Erdoğan’ın elinde yeterli sayı bulunmuyor. Bu durum, 2027 sonlarında yapılabilecek bir baskın seçimi en güçlü ihtimal haline getiriyor.

LİSTEDEKİ DÖRT KRİTİK İSMİN ORANLARI

AKP içerisinde kamuoyuna yansıyan bir "B planı" olmadığı söylense de, kapalı kapılar ardında Erdoğan’ın teveccühünü kazanma yarışı hız kazanmış durumda. Analizlere göre potansiyel halefler arasında dört isim öne çıkıyor:

Hakan Fidan: Eski MİT Müsteşarı ve mevcut Dışişleri Bakanı. Kamuoyu yoklamalarında %33,4 ile en popüler aday olarak görülüyor.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Partinin tabanında hala güçlü bir desteğe (%32,5) sahip.

Selçuk Bayraktar: Erdoğan’ın damadı ve Türkiye’nin SİHA programının mimarı.

Bilal Erdoğan: Aile bağları ve vakıf çalışmalarıyla listenin stratejik bir noktasında.

HAKAN FİDAN'IN YÜKSELİŞİ VE GÜÇ DENGELERİ

Analize göre listenin en güçlü CV’sine sahip isim 'kuşkusuz' Hakan Fidan. On yılı aşkın süre istihbaratın başında kaldıktan sonra diplomasi trafiğini yönetmeye başlayan Fidan, devlet geleneği içerisindeki ağırlığıyla biliniyor.