Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısındaki "Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" sözleri tartışmalara neden olurken Panaroma'nın nisan ayı sonuçları Erdoğan'a yanıt olacak nitelikte. Panorama'nın yalnızca aboneleriyle paylaştığı sonuca göre İmamoğlu'nun tutukluluğu İmamoğlu'na 8 puan ekledi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, anketin sonuçlarından bazı bölümleri bugünkü yazısında paylaştı. Şubat ayında Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 15’ten yüzde 24’e yükseldi. Aynı dönemde Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenler de yüzde 17’den yüzde 19’a çıkmış.

19 Mart'taki gözaltı ardından tutuklama Ekrem İmamoğlu’na 8 puandan çok getirirken, Erdoğan’a da 2 puan getirmiş.

Şubat ayı anketinde AKP ve CHP oyları yüzde 24 düzeyindeyken şubattan nisana geçen sürede CHP oyları 6 puan artarak yüzde 30’un üzerine çıkmış. AKP ise oylarını üç puan artırdı.

Özkök sonuçlara dair, "19 Mart depremi en çok İmamoğlu ve CHP’ye yaramış. Ama AKP’nin durumunu da konsolide etmiş. Anlayacağınız şu aşamada kutuplaşma CHP ve AKP’ye yarıyor…" yorumunu yaptı.

GENÇLERDEN AKP'YE KÖTÜ HABER

2023’te oy kullanmayan ve 2028’de kullanacak olan gençler arasında CHP’nin oyu 1’e 3 farkı açmış durumda. Yeni seçmenin yüzde 20’si AKP derken yüzde 60’ı CHP diyor.

Ankete göre AKP düşük gelirlilerden de oy almaya başladı. Özkök'e konuşan Panaroma Araştırma şirketi Genel Müdürü Osman Sert, “AK Parti ve CHP arasındaki oylar, döneme ve siyasal gelişmelere göre yükselip alçalabiliyor. Ama bunun dışında her iki partinin oy tabanında da yapısal değişimler görülmeye başlandı. Eskiden eğitim seviyesi yükselirken CHP’nin oyu artar gelir seviyesi düştükçe AK Parti’nin oyu artardı. Son dönemde bu ezber ciddi anlamda bozulmuş durumda.” dedi.