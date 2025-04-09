ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiğini söyleyen Trump, “Ona Suriye’yi alarak 2 bin yıldır kimsenin yapmadığını yaptın dedim. Erdoğan gerçekten çetin biri ve çok zeki. Kimsenin yapamadığını yaptı. Erdoğan'a 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız, Suriye'yi ele geçirdiniz dedim. Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor ve bu durum medyayı kızdırıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen “Trump’ın övgü dolu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Henüz görüşmedik” şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İmamoğlu’nu tutuklamak için Trump’tan icazet aldılar" yönündeki iddiası iletilen Erdoğan, bu konuya dair bir açıklama yapmadı...