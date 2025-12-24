Dün açıklanan asgari ücrete refah payı eklenip eklenmeyeceği konuşulurken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan konuşmasında refah payına değinmeyerek kapıyı kapattı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Erdoğan partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl 1000 lira olarak uyguladığımız yıl önümüzdeki yıl 1270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz

UÇAK KAZASI İÇİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Libya heyetinin jetinin Ankara'da düşmesine ilişkin olarak da açıklama yaptı.Erdoğan, "Dün kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı ve Libya heyetine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad eylesin. Libya'ya baş sağlığı diliyorum, taziyelerimi sunuyorum. Elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahtine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır." dedi.

CHP'NİN KOMİSYON RAPORUNA TEPKİ

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Komisyon'un son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Sözümüzü ölçerek, biçerek, tartarak; Bir değil, bin kez düşünerek sarf ettik. Muhalefet, ülkenin her meselesinde olduğu gibi Komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış, hesapçı davranmayı tercih etmiştir. Sayın Özel, ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisi yakıştırabilir, Sayın Özel muhatabından 5 dakika dilenmekten belki gocunmayabilir ama biz bunu Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi'ne ve Genel Başkanı'na asla yakıştırmıyoruz.

Çok açık ve net söylüyorum… İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur. Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarının gasbedilmesine de müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde, tarihî tecrübemize ve köklü devlet geleneğimize yakışır şekilde; vakarla, basiretle, sağduyuyla, sükûnetle hareket etmeye devam edeceğiz.