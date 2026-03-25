Kabine Toplantısı’nın ardından trafik kanunundaki değişiklikleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçlardaki ses, görüntü ve plaka sistemlerine yönelik tartışmalarla ilgili vatandaşları rahatlatan mesaj verdi. Düzenlemelerin tüm yönleriyle ele alındığını belirtti.

Erdoğan, “Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya kadar birçok başlığı kapsamlı şekilde değerlendirdik” ifadelerini kullanarak son günlerdeki tartışmalara dikkat çekti.

Vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını vurgulayan Erdoğan, plaka, ses ve görüntü sistemlerine yönelik uygulamaların yeni mağduriyetler oluşturmadan dikkatle yürütülmesi için İçişleri Bakanlığı’na talimat verdiklerini açıkladı.

Plaka değişiminde yaşanan yoğunluk sonrası denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar ceza yerine rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağı bildirildi.

Ayrıca 27 Şubat’tan bu yana kesilen cezalar iptal edildi.

TŞOF tarafından basılıp mühürlenen plakalar, standart dışı olsa bile cezaya konu edilmeyecek. Ancak plaka üzerinde sonradan değişiklik yapanlara 4 bin lira ceza kesilecek.

Yetkisiz yerlerden alınan sahte plakaları kullananlara ise 140 bin lira ceza uygulanmaya devam edecek.

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç sahiplerine uyarıda bulunarak sonradan taktırılan ekran ve ses sistemlerinin sökülmesi, araçların kanuna uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Araçlardaki ekranların orijinal olması halinde sorun olmadığını belirten Çiftçi, bu sistemlerin müzik ve navigasyon gibi amaçlarla kullanılabildiğini ifade etti.

Yeni düzenlemeye göre, çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinleyen sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.