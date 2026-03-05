İran, İsrail’e yönelik dördüncü misilleme saldırısını başlattı. İsrail’in birçok kentinde sirenler çalarken, Kudüs’te patlama sesleri duyuldu.
Katar, ABD’nin Doha Büyükelçiliği çevresinde yaşayan vatandaşlarını yüksek güvenlik riski nedeniyle tahliye etme kararı aldı. Büyükelçilik çevresinden uzak durulması yönünde uyarı yapıldı.
İRAN FÜZESİ DÜŞÜRÜLDÜ
İran’ın başkenti Tahran’da da şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Tahran yönetimi, dün Türkiye’ye yöneldiği tespit edilince imha edilen mühimmatın Türkiye’yi hedef almadığını açıkladı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki gerilim tırmanırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Savunma sanayisinde geliştirilen silahların test görüntülerini paylaşan Erdoğan’ın mesajı, sosyal medyada “Cüret etmeyin, akıllı olun” uyarısı olarak yorumlandı.