Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin yarın 13.30'da Beştepe'de gerçekleşeceği öğrenildi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Sayın Bahçeli'ye bugün bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, rabbimden uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.