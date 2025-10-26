Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni süreç kapsamında ilk kez 10 Nisan'da DEM Parti Heyeti'ni kabul etmişti. İkinci kabul ise 7 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti.
3. görüşme için öne çıkan tarih ise ertelendi.
30 EKİM'E ERTELENDİ
Görüşmenin salı günü gerçekleşmesi beklenirken, DEM heyetinin 30 Ekim Perşembe günü kabul edileceği belirtildi.
DEM Parti İmralı Heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşuyor.
Görüşmede gündemin iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği yeni süreç olması beklenirken; Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası izlenecek yol haritası ve Meclis'te kurulan komisyondaki çalışmalarının masaya yatırılması bekleniyor.