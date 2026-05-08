CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan belediye başkanları arasına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarım saat görüştüğünü ve AKP'ye katılmaya karar verdiğini söyleyen Köksal'a tepkiler sürerken, akıllara Erdoğan'ın Köksal için söylediği sert sözler akıllara geldi.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullanan Köksal'a kamuoyundan pek çok tepki gelirken, bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.

Erdoğan, Köksal'ı hedef aldığı sözlerinde "Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten olmadık" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIMIZI KÖKENLERİ ÜZERİNDEN AYRIŞTIRMADAN DURAMAZLAR' DEMİŞTİ

Erdoğan, o günkü konuşmasında CHP'ye de ağır suçlamalarda bulunmuştu. Erdoğan, konuya ilişkin sözlerinde şunları kaydetmişti:

"Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa elinden tutmanın, nerede bir sorun varsa onu çözmenin gayretinde olduk. Mamak'taki mahallelerimizin hepsi, siyasi tercihlerinden bağımsız olarak aynı standartta hizmet aldı. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadık. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin, herkesi bağrımıza bastık.

Ancak, 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Bunlar lafa gelince sağda, solda sürekli ahkam keserler ama insanlarımızı, kökenleri, kılık kıyafetleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar."