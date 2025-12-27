Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kapsamlı bir değişiklik için hazırlık yapıldığı konuşuluyor.

Edinilen bilgilere göre, kabinede yer alacak isimlerin kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, kamuoyunda karşılığı güçlü ve siyasi ağırlığı yüksek bazı isimlerin yeni listede yer alabileceği ifade ediliyor.

Mevcut kabinede performansı yetersiz bulunan bazı bakanların görevden alınacağı, yeni dönemde ise daha etkili, siyasi kapasitesi yüksek ve kamuoyunda daha görünür bir yapı hedeflendiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenecek yeni kabinenin, artan siyasi ve ekonomik baskılar karşısında güçlü bir yönetim mesajı vermeyi amaçladığı; değişikliğin yalnızca isimlerden ibaret olmayıp yeni bir siyasi vitrin oluşturma hedefi taşıdığı dile getiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kabine dışı kalabileceği konuşuluyor.

Bu isimlerin, kulislerde “performans” ve “kamuoyunda karşılık” gerekçeleriyle değişebilecek bakanlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Ankara kulislerinde, görevden alınması beklenen bakanların yerine kamuoyunda karşılığı güçlü, daha popüler ve sahada görünürlüğü yüksek yeni ya da eski siyasi figürlerin değerlendirildiği belirtiliyor. Özellikle genç ve siyasi iletişimi güçlü isimlerin kabine için öne çıktığı dile getiriliyor.

Öte yandan, daha önce kabinede görev almış bazı isimlerin yeniden gündeme geldiği de kulislerde konuşuluyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, stratejik alanlarda yeniden görev alabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.