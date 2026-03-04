Orta Doğu’da tırmanan savaş coğrafyaya yayılırken Türkiye'yi de etkisi altına almaya devam ediyor.

Zaten yüksek olan akaryakıt fiyatları Hürmüz Boğazı'nın da kapatılmasıyla birlikte yüksek seyretmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı hala 80 doların üzerinde hareketleniyor.

Türkiye'deki akaraykıt fiyatlarına bu geceden itibaren devasa bir zam bekleniyor.

MOTORİN VE BENZİNE OKKALI ZAM

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Mart Perşembe günü saat 00:01’den itibaren motorin ve benzine zam uygulanabilir. Motorinin litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Bloomberg'in dün aktardığı habere göre Ankara'da akaryakıt fiyatlarına zamma ilişkin 'eşel mobil' sistemi konuşuluyor.

EŞEL MOBİL NEDİR?

Türkiye'de akaryakıtın pompa fiyatı; rafineri çıkış fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve dağıtım kar marjlarının eklenmesiyle belirleniyor. Normal şartlarda petrol fiyatları arttığında bu artış doğrudan perakende fiyatlarına yansıyor.

İlk kez 2018 yılında kur şokunun etkilerini azaltmak için uygulanan ve 2022 yılında sonlandırılan eşel mobil sisteminde ise akaryakıt fiyatlarındaki artış kadar ÖTV miktarında indirime gidiliyor. Böylece artış tüketiciye yansıtılmıyor, ancak devlet vergi gelirinden feragat etmiş oluyor.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı bir "fiyat kalkanı" olarak devreye alınan eşel mobil sistemi, Türkiye’de en son 2021 yılının sonu ile 2022’nin ilk aylarında uygulandı.

Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından bu akşam saatlerine kadar onay çıkarsa, zammın tamamı veya büyük bir kısmı devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) desteğiyle karşılanacak ve pompa fiyatları sabit tutulacak. Aksi halde, Türkiye vatandaşları yarın sabah yeni ve ciddi bir ekonomik yükle karşı karşıya kalacak.

İLLERE GÖRE ARTIŞLAR NE KADAR OLACAK?

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 72,85 TL’ye, Ankara’da 73,95 TL’ye, Doğu Anadolu’daki illerde (örneğin Hakkari) 75,68 TL’ye çıkacak.