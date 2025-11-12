Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emlak vergilerinde artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve metrekare değerlerinde yüzde 2500, 5000, 18 binlere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Kantarın topuzunu çıkaran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclis'in takdirine sunacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa biz de 23 sene boyunca taşlandık, hedef alındık. Türkiye'nin büyümesini engellemek amacıyla içeride olduğu kadar dışarıda da partimize yönelik çok büyük tuzaklar kuruldu. Maalesef bu tuzaklara düşen arkadaşlarımız da oldu. Sabrımızı yitirmedik, öfkeye kapılmadık.

Millete bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diyen, dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi diyen zihniyet yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. Ülkenin bekasının garantisi olması yanı sıra AK Parti ve Cumhur İttifakı demokratik siyasetin mihenk taşı olarak da önemli bir görev ifa ediyor.

Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında da CHP'nin genel başkanı geliyor.

Milletle bağımızı daha da güçlendireceğiz. Halktan, vatandaştan kopuk siyaset olmaz. Bugüne kadar gözümüzü ve kulağımızı milletten ayırmadık. Biz aldanan da aldatan olmayacağız.

