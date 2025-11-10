Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AKP iktidarından önce 'toplu iğne' üretemediği iddiasını yineledi. Erdoğan, "Bir zamanlar toplu iğne üretemiyorduk, artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz." dedi.

Daha önce de muhalefet Erdoğan'ın 'toplu iğne üretemiyorduk' iddiasına tepki göstermişti. Atlı Zincir İğne ve Makina Sanayi Anonim Şirketi 1951 yılında kurulduğu ve toplu iğne üretimi yaptığı biliniyor.

Erdoğan, "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız." dedi.

Erdoğan, "Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz." görüşünü savundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllım cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar.

Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır.

86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı düşünmesini, tarihi hadiselere ve şahsiyetlere aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. Burada en mühim husus fikri farklılıkların nezaketle dile getirilmesi, kimsenin tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır.

Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliğidir.

Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara, aslında bundan bir asır evvel set çekmiştir.

Atatürk'ü saygıyla anarken diğer taraftan onun hatırasını yaşatmaya özen gösteriyoruz.

Olmaz denilen, 'yapamazsınız' dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk.

Bir zamanlar toplu iğne üretemiyorduk, artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz.