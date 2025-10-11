Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda slogan atanlara, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" dedi.

Erdoğan, "Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzelileri sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'deki iki yıldır süren katliamı durduracak her projeye desteğimiz tam. Adil bir barışın kaybeden tarafı olmaz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

Türkiye olarak hep şunu söyledik; Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır.

İçerde ekonomide hayat pahalılığının çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor.

Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.