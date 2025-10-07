Yeni yasama yılına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan TBMM’de ilk kanun teklifinin görüşüldüğü hafta çoğunluk sağlanamadı. CHP’li vekiller duruma tepki göstererek iktidar partisini Meclis’i çalıştırmamakla suçladı.
"SAYGINIZ TEK ADAMA"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis’in açıldığı gün 300 milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşıladığını hatırlatarak şunları yazdı:
“İlk kanun teklifinin görüşüldüğü haftada ise alınan ilk yoklamada çoğunluk sağlanamadı ve Meclis kapandı. Sizin saygınız tek adama, millete değil…”