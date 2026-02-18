Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen "Valiler Buluşması" programında geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı görevinden alınan Ali Yerlikaya hakkında açıklamalar yaptı.

'ALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

"Toplantımızı bu yıl da başarıyla tertipleyen İçişleri Bakanlığımızı yürekten tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçen hafta Bakanlığımızda bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya'ya bir kez de sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye de aynı şekilde başarılar diliyor, yapacağı hayırlar sebebiyle inşallah milletim adına kendisine şimdiden şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.