Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta yapacağı Hatay ziyareti öncesi Antakya’da ana cadde üzerinde bulunan konteyner kentlerin önünün kapatılacağı iddiası tepki çekti. Erdoğan kentte konut teslim törenine katılacak. Konteyner kentlerin önüne demir direkler yerleştirildi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Hayırdır, bu neyin hazırlığı, gerçeği perdeleyerek kapatamazsınız” dedi ve SÖZCÜ’ye şunları anlattı:

BU NEYİN HAZIRLIĞI?

“Bu neyin hazırlığı? Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor diye yol güzergahlarındaki sair alanlarda düzenlemeler yaparak gerçek durumu perdelemekse amacınız, bu şekilde kapatamazsınız.

Hatay’ın yüzölçümü 5.403 km. Ne yapacaksınız? Tüm Hatay’ı Erdoğan görmesin diye kapatacak mısınız? 6 Şubat’ta depremin yıldönümünde kent merkezinde protokol öncesi yollar asfaltlanıyor.

Şimdi Cumhurbaşkanı gelecek diye geçiş güzergahlarında bir telaş. Bu şekilde mi Hatay’ın sorunları çözülecek? Hataylı ne yapmalı? Her gün Cumhurbaşkanı, bakan gelsin de çamur ve çukur içindeki yollarımız düzeltilsin diye mi beklesin? Aynı çalışmalar, düzenlemeler Hatay’ın arka sokaklarında neden olmuyor? Bunun adı hizmet değil, biten, tükenen bir iktidarın hezimetidir.”

‘Hayat ekmek yoğurt ve yumurtayla geçiyor’

Depremin üzerinden 1000 günden fazla zaman geçti, Hatay ruhunu kaybetmiş, tarumar edilmiş, can damarları kesilmiş, hüzünlü bir şantiye görüntüsünde. Konteyner kentte iki kızıyla yaşam mücadelesi veren bir anne, Oksijen’e şunları söyledi: “Sağ çıktık enkazdan ama sağ mıyız bilmiyoruz. Biz yaşamıyoruz. Başta su yardımı vardı, şimdi o da yok. Hayat ekmek, yumurta, yoğurtla geçiyor”