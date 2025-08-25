Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından millete seslendi.

Türkiye'nin 60,5 milyar dolarlık toplam turizm gelirinin yüzde 17'sinin, yani 10,3 milyar dolarlık bölümünün yurt dışındaki Türk vatandaşlarının katkılarından oluştuğunu aktaran Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Konuşmasında, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un "Orada 11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyoruz" diyerek Almanya-Türkiye kıyası yapan gurbetçiye gösterdiği tepkiye değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yurt dışında hayat süren kardeşlerimize yönelik çok ciddi hürmetsizlikler edildiğini görüyoruz. Gurbetçilerimize 'zirzop' diyen ana muhalefet milletvekilinden tutun, medyada ve sosyal medyada asla tasvip edilmeyecek ifadelerle hakaret edilmesine kadar gerçekten utanç verici durumlara şahitlik ediyoruz.

Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, bilhassa da ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir. 86 milyon vatandaşımız gibi yurt dışındaki kardeşlerimiz de bu ülkenin asli unsurudur, canımızdan bir parçadır.

Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın tacıdır. Herkes bilsin ki emekleriyle, mücadeleleriyle, tüm engellere rağmen elde ettikleri sayısız başarılarıyla gurbeti sılaya dönüştüren bu kardeşlerimizin ötekileştirilmesine asla müsaade etmeyiz.

Vatan, millet ve memleket sevdasıyla her yıl Türkiye'ye ve ailelerine koşan kardeşlerimizi ana muhalefetin kibirli, kirli ve dışlayıcı zihniyetinin insafına bırakmadık, bırakmayacağız. Gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı gerekse devletimizin ilgili kurumları yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini bundan sonra da sürdürecektir."