Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, "PKK'ya silah bırakma" çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Erdoğan, çağrıya ilişkin, "Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Kimsenin kendini öteki olarak hissetmediği, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi ülkemizde tesis ve tahkim etmek milletimize karşı asli görevimizdir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Cesur inisiyatifle başlayan ve bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında, dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir.

Önümüzde, bir yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda, tarihi bir adım atma fırsatı vardır.

Emperyalizmin bu coğrafyada iki asırdır sergilediği sinsi ve kirli oyunun bozulması, sadece ülkemizin ve vatandaşlarımızın değil, tüm bölgemizin kazancına olacaktır.

Son dönemde iyice pervasızlaşan emperyalist niyetler ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insani trajediler, girilen yeni yolu daha anlamlı ve çok daha önemli hale getirmiştir.

Şurası bilinmelidir ki, Türküyle, Kürdüyle bu milletin hiçbir ferdi, geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir.

Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini, ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz.

Kritik dönemin; tantanayla değil, sükunetle, serinkanlılıkla, sabırla ve elbette samimiyetle yürütülmesinin en isabetli yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kalıcı, kati ve kesin olarak bitmesini istemeyenler unutmasın ki, bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat gösterecek ve gereken bütün tedbirleri alacağız."

Ayrıntılar geliyor...