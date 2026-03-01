Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesine ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda yaşamını yitirmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Mesajında bölgedeki gelişmelere de değinen Erdoğan, İran halkı başta olmak üzere bölgedeki halkların yeniden huzur ve istikrara kavuşması gerektiğini belirterek Türkiye'nin çatışma ortamının sona ermesi ve diplomasiye dönüş için çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

