Erdoğan şunları kaydetti:

"- Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için emek verdik. özellikle bu süre içinde Trump ve Pezeşkiyan'la görüşmeler yaptık. Bölge ülkeleri de elinden geleni yaptı. Hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadığı hem de İsrail'in süreci zehirleyen hamleleri devam ettiği için sonuç alınamadı. Dost ve kardeş İran halkının huzuruna kast eden saldırıları esefle karşılıyoruz.

- Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeşlerimize İran'ın füze ve dron saldırılarını kabul edilemez buluyoruz.

- Sağduyuya alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberiyle karşı karşıya. Bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözülmesi noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız.

- Bu sabahtan itibaren tüm ilgili arkadaşlarımız muhataplarıyla yoğun temas halindeler. Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından bir sorunumuz yok. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve istihbaratımız en üst seviyede her türlü tedbiri alıyor."