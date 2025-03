Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Türkiye'deki dini azınlık temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de farklı dini grupların yüzyıllardır birlikte barış içerisinde yaşadığını belirterek, "Nefret söylemlerinin arttığı, kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada tırmandığı bir dönemde bu vasfımızı korumaya, güçlendirmeye daha fazla ihtiyacımız var. Farklılıkları, çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. 23'üncü yılına giren iktidarlarımız boyunca tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştık. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun, 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın bir ruhi tedirginlik içerisinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

"SOMALİ HALKININ YANINDAYIZ"

Yakın geçmişte büyük acılar yaşayan Somalili vatandaşların huzuruna, ekonomik kalkınmasına ve güvenliklerine büyük önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Somali'nin ülkemizin de desteğiyle elde ettiği kazanımları koruyarak toplumsal barış ve istikrarını güçlendirmesini temenni ediyoruz. Terörün her türlüsünden çok çekmiş, bedel ödemiş bir ülke olarak Somali halkının yanındayız. Türkiye olarak, Somali'nin birliği, dirliği, bölgesinde bir istikrar kaynağı olması için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Somali halkına selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm konukların Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.