Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ile İstanbul'da görüşmesi ve görüşmede ABD'den yapılacak Boeing alımının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sızdırılması kamuoyunda büyük bir etki yaratmıştı.



Devam eden süreçte ABD dönüşünce Erdoğan'ın uçakta ağırladığı gazetecilere saatler öncesinden soruların verildiğini medya ombudsmanı Faruk Bildirici ifşa ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'den beklenen motorların gelmediği ve KAAN savaş uçağının üretiminin durduğuna ilişkin açıklamaları AKP içerisindeki 'sızıntı' tartışmalarını körükledi.



SARAY BİLGİ SIZDIRAN KÖSTEBEĞİ ARIYOR



İktidarın en gizli bilgilerinin bile hem muhalefete hem de çeşitli gazetecilere aktarılması Saray'da derin bir rahatsızlığa neden olurken, söz konusu bilgilerin Saray içindeki güçlü bir kaynaktan dışarı aktarıldığı öne sürülmekte. Beştepe'den 'bilgi sızıntısı' olduğuna yönelik iddialar siyaset kulislerinde yankılanırken, yaşanan gelişmelerin ardından Saray'dan bilgi sızdıran köstebeğin tespit edilmesi için tam teşekküllü bir çalışma başlatıldığı iddia ediliyor.



