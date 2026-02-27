AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için ‘Nice Yıllara Reis’ paylaşımıyla sürpriz yaptı.



AKP’liler, Erdoğan’ın 26 Şubat’taki doğum günü için bir şarkı ve klip hazırladı. 25 Şubat’ta partiye ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Erdoğan’ın çocukluğundan bugüne uzanan hayat hikayesi işlendi. Klipte Erdoğan’ın ilkokul yıllarına ait görüntülere yer verilirken, son dönemde siyasi tartışmalara konu olan üniversite yıllarına ilişkin herhangi bir görüntünün bulunmaması dikkat çekti. Videoda Erdoğan’ın aile üyelerinden kesitler de yer aldı.



İLK KUTLAYAN GÜRLEK



Siyasilerden doğum günü nedeniyle Erdoğan için peş peşe kutlama mesajları paylaşıldı. Erdoğan’ın doğum gününü ilk kutlayan isim ise Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Dün başta AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere Kabine’nin tüm üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.



BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A 72 GÜL



MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum gününe özel 72 adet gül ile İslam ülkelerinin haritasının yer aldığı bir tablo hediye etti. MHP’den yapılan açıklamada da Bahçeli’nin gönderdiği doğum günü hediyelerine ilişkin bilgi verildi:



“Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alan sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir.”





