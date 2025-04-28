Ankara Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nden Çarpıcı Sonuçlar

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (ANK-AR) tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasında katılımcılara, "Hayatınız boyunca AKP'ye ya da Erdoğan'a hiç oy verdiniz mi?" sorusu yöneltildi. Elde edilen veriler, AKP seçmeninin mevcut siyasi eğiliminde dikkat çekici bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 67,2’si geçmişte AKP'ye veya Erdoğan'a oy verdiğini belirtirken, yüzde 30,7’si ise hayatı boyunca hiç oy vermediğini ifade etti.

CHP'ye Yönelen Seçmenlerin Yüzde 41’i Daha Önce AKP'ye Oy Vermiş

Araştırmanın dikkat çeken diğer bir sonucu ise bugün CHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin yüzde 41'inin geçmişte en az bir kez AKP'ye ya da Erdoğan'a oy verdiğini beyan etmesi oldu.

ANK-AR Direktörü Mert Uzunsoy, anket sonuçlarını değerlendirirken, "Bu veri, AKP ya da Erdoğan seçmeninden CHP'ye kayda değer bir geçiş olduğunu açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.