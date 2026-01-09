CHP’den istifa eden ve önceki gün AKP’ye katılan Hasan Ufuk Çakır, Cumhurbaşkanına asker selamı vermesinde yadırganacak bir durum olmadığın belirtti. Çakır, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına göre Erdoğan başkomutan. Birinci başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Anayasaya göre ikinci başkomutan da Recep Tayyip Erdoğan. Ben de onu selamladım. Bunda garipsenecek bir durum yok. Mustafa Kemal Atatürk’ü demeseydim bunlar bu sefer başka türlü eleştireceklerdi.

CEHENNEM PARTİSİ

Bana şerefsiz, hırsız, alçak, oto hırsızı diyerek iftiralar atmış adamlar. İyi ki Cehennem Partisi yok. Cehennem Partisi olsaydı Cehennem Partisi’ne geçerdik. Anayasaya göre olanı söyledim. Hatta eski Anayasaya göre, Cumhurbaşkanına başbuğ diyorlar. Onun için Anayasaya göre başkomutan dedim. Selam verdim diye alınacak, yadırganacak bir durum yok.”

AKP ve MHP oylarını CHP’ye geçirdiğini aktaran Çakır şöyle devam etti: “Hadi alsaydınız onları. Yani benim CHP’de kalmamla katledilmem arasında ne bekliyorlardı? İYİ Parti’ye, Zafer Partisi’ne geçmemi. Yani ‘öl’ diyorlardı. Ben bölgeyi gezdim. Yaklaşık 11 bin kişinin elini sıktım. Onlara hangi partiye geçmem gerektiğini sordum. 17 kişi İYİ Parti’ye, gerisi de ‘Biz AK Parti’ye, MHP’ye oy veriyorduk. Sen aday olduğun için sana verdik. Senin gideceğin yer AK Parti olmalı’ dedi. Onları dinlemek zorundayım. Yoksa hangi tabanla konuşacağım ben?”

VAAT ALMADIM

AKP’ye geçişle ilgili herhangi bir vaat alıp almadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Asla. Hiç kimseden ben öyle bir şey talep etmedim. Ben hizmet etmeye geliyorum.”

AKP’ye geçişiyle ilgili tepki almadığını öne süren Ufuk Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana tepki koyanlar 68 kuşağıdır. Benim onlarla zaten işim olmadı. Ben milliyetçi, muhafazakarları aldım CHP’ye getirdim. Şimdi de geri alıyorum oylarımı. CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, bana hakkını helal etmiyormuş. Peki MHP’liler ona verdiği oyları helal ediyor mu?”

Ailesi Erdoğan’cı çıktı

Çakır’ın, ailesinin 10 ay önce bir sokak röportajına konuk olduğu ve annesinin “Oğlumuza oy verdik ama biz teşkilattanız, oyumuz Erdoğan’a” dediği görüntü ortaya çıktı. Sokak Kedisi kanalında, Çakır’ın annesi, ablaları ve yengesi, “Hiçbir şey değişmesin. Recep Tayyip Erdoğan” dedi.