İktidarın “Terörsüz Türkiye” sloganıyla başlattığı sürecin ardından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) seçmeninin Cumhur İttifakı’na bakışında bir değişim olup olmadığı merak konusu haline geldi.

BUPAR Araştırma’nın Eylül 2025 tarihli Türkiye Toplumsal Eğilimler raporu, DEM Parti seçmeninin iktidara yönelik tutumunda derin bir güvensizlik olduğunu ortaya koydu. 26 ilde, 2 bin 512 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırmanın hata payı eksi 3,6 olarak açıklandı.

Sonuçlara göre, DEM Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu, partilerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın olası çağrısı doğrultusunda Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alması durumunda bile bu ittifaka oy vermeyeceğini ifade etti.

“Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda DEM Parti Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alırsa tavrınız ne olur?” sorusuna katılımcıların yüzde 70’ten fazlası “desteklemem” yanıtını verirken, “desteklerim” diyenlerin oranı yüzde 11,6, “kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 9,8, “sandığa gitmem” diyenlerin oranı ise yüzde 7,4 olarak kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasanın iki dönem sınırında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin görüşler de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 71,2’si böyle bir düzenlemeye karşı olduğunu belirtti.

SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NA KAPILARI KAPATTI

Bir diğer soruda ise, “CHP kurultayı iptal edilip genel başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu’na verilirse bunu destekler misiniz?” ifadesine katılımcıların yüzde 65’ten fazlası “hayır” yanıtını verdi.