Yeni yılda pozitif gündemlerinin olacağını söyleyen Özel, İmamoğlu’nun adaylığında ısrarlı olduklarını, belirterek, “Yine de İmamoğlu’nu içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan’ı yenecek bir aday bulunur” dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin soruları yanıtladı. Özel, “Mansur Yavaş kimsenin yedeği değildir” dedi. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Özel, kendisinin adaylık talebi olmadığını, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığında ısrarlı olduklarını söyledi.

İmamoğlu’nun adaylığının diploma veya başka bir dava ile engellenmesinin “darbe ürünü bir iş” olacağını söyleyen Özel, “Bir kere, Erdoğan bir rakipten kaçmanın, adaylığına engel olmanın maliyetini görsün. ‘Rakibimi hapse atayım, seçimi kazanayım’, bu kabul edilemez. Burası sahra altı ülkesi filan değil” dedi.

“Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu’nu yine de içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan’ı yenecek bir aday bulunur” diyen Özel, Mansur Yavaş’ın adaylığının da engellenebileceği iddialarına sert tepki gösterdi.

Mansur Yavaş

ANADOLU’YU AYAĞA KALDIRIR

İmamoğlu’nun Yavaş’ın da adayı olduğunu ve ön seçimde onun için oy verdiğini hatırlatan Özel, şunları söyledi: “Ama Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Yavaş’ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye’yi, Anadolu’yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu’nun da yedeği değildir.”

POZİTİF GÜNDEMLER

Özel, 23 Mart’ta partinin cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan mitinglere devam edeceklerini söyledi, ancak yeni yılda “daha fazla pozitif gündemleri” olacağını vurguladı.

FERDİ ZEYREK’İN İKİZ KIZLARINI OKULA GÖTÜRDÜ

Özel, Elif-Zeynep Zeyrek’i evden aldı.

Demokratikleşmesiz Kürt sorunu çözülmez

Özgür Özel’in elindeki verilere göre DEM Partililerin yüzde 75’i “CHP, İmralı’ya gitmeliydi” görüşünde. Özel buna karşın, CHP’lilerin yüzde 85’inin, toplumun da yüzde 65’inin partisinin tutumunu onayladığını söyledi, “Vatandaş, komisyona girmeniz de doğru, kalmanız da. İmralı’ya gitmemeniz de doğru diyor” diye konuştu. “Terörsüz Türkiye adımları ile demokratik Türkiye adımları peş peşe değil, iç içe ilerlemeli” diyen Özel, çözüm süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: “CHP, İmralı meselesini bir kavşak olarak görmeyip, ayrılmadı. Bir tümsek olarak gördü, yanından geçti ama yolda devam ediyor, çözüm istiyor. Bunun olduğundan farklı gösterilmek istenmesi, Erdoğan’ın CHP’nin yapıcı muhalefeti ve kurucu siyasetini kabullenemediğinden oluyor. Demokratikleşme olmadan Kürt sorunu çözülmez.”

Özel, bayrak törenine de katıldı.

ELİF VE ZEYNEP’LE İSTİKLAL MARŞI’NI OKUDU

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’in bir video göndererek kendilerini okula götürmesini istemesi üzerine söz veren Özel, sözünü tuttu ve ikiz kardeşleri dün okula bıraktı. Elif ve Zeynep ile birlikte bayrak törenine katılan Özel, İstiklal Marşı’nı okudu.