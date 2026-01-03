Hatay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Aralık’taki ziyareti için 10 gün içinde makyajlanarak yapılan yollar, Erdoğan’ın gidişiden sonra 10 gün bile dayanamadı. Yeni yapılan yollarda derin çukurlar oluştu.

Hatay’da 75. Yıl Bulvarı’ndaki çukurlar o kadar derin ki, otomobiller güç ilerliyor.

Fotoğrafı gazeteci Mustafa Dilek paylaştı.

Cumhurbaşkanının Hatay programından yaklaşık 10 gün önce kent genelinde, özellikle Erdoğan’ın geçeceği yollarda yapılan çalışmalar gözle görülür biçimde hızlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’daki kura çekimi ve incelemelerinin ardından henüz 10 gün dahi geçmeden, onarılan yollar yeniden bozuldu.

‘ŞOV YAPMAYIN’

Mahalle sakinleri, özellikle Fatih Caddesi üzerindeki yolun kısa sürede tekrar çukurlarla dolduğunu, sürücüler ve yayalar için ulaşımın yeniden zorlaştığını ifade ediyor. Yapılan çalışmaların kalıcı çözümler üretmemesi ise “Geçici düzenleme” eleştirilerini beraberinde getiriyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, benzer sorunların tekrarlanmaması için altyapı ve yol çalışmalarının daha uzun vadeli ve dayanıklı şekilde yapılmasını talep ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları, “Hatay Samandağ’da yaz boyunca elektrikler kesildi. 2026’nın bu soğuk ilk günlerinde yine elektrik yok. İnsanlar evlerinde resmen donuyor. Şov için Antakya’ya gidip ‘Antakya ışıl ışıl’ diye tvit atan ‘gazeteciler’ çok anılıyorsunuz bu anlarda” diye yazdılar.

Fotoğraf: Gazeteci Mustafa Dilek

İnşaata, köprüye branda gerdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da depremzedelere teslim edilecek konutların anahtar teslim töreni öncesi kentte hummalı bir çalışma yapılmıştı. Aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar bir gecede asfaltlanıp sokaklar düzenlenmişti. Şantiye halinde olan binalar ise görünmemesi için brandalarla kapatılmıştı. Çalışmaları süren köprünün üstü de brandayla kapatılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan gittikten sonra yollar, önceki gibi çamur deryasına döndü. Vergilerimiz çöpe gitti.