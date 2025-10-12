Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi HDP’yi “Terör örgütünün parlamentodaki temsilcisi’’ ilan etti ve muhalefet partilerini “PKK’dan medet ummakla” suçladı. 12 Nisan ve 22 Mayıs 2023’te TRT ve CNN Türk’te katıldığı iki ayrı programda “HDP eşittir PKK. Terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla gidip görüşen Kılıçdaroğlu’dur’’ dedi.



Millet İttifakının oluşturduğu 6’lı masanın 7. ortağının da PKK olduğunu söyledi. İki yıl sonra ise AKP, MHP ile birlikte yeni açılım süreci başlatıp HDP’nin yerine kurulan DEM Parti ile ortaklık kurdu. Erdoğan bu kez “AK Parti, MHP, DEM biz üçlü olarak bu yolu beraber yürümeye kararı verdik. Kucaklaşacağız. Konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz’’ dedi.

ÖCALAN VE SELO



12 Nisan 2023’te Kanal D-CNN Türk ortak yayında gazetecilerin “Öcalan’a özgürlük söz konusu olabilir mi? sorusunu yanıtlayan Erdoğan “Böyle bir şey olamaz. Ama ana muhalefete sorarsanız hem terörist başı hem de Selo ile ilgili açıkladılar. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Bunca insanı öldüreceksin, bunca insanın kanına gireceksin ondan sonra da kalkıp buna özgürlük diyeceksin” demişti.



2 YIL SONRA SAMİMİ GÖRÜNTÜ



1 Ekim’de TBMM’nin açılışı sonrası Tören Salonu’nda verilen resepsiyonda Erdoğan, ve DEM Partililer böyle görüntülendi.