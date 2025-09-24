Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.

Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü" denildi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını kaydetti.

Erdoğan, SDG’nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.