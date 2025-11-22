AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu. Açıklamadan önce Bakan Şimşek'in Erdoğan'ın yanına eğilerek konuşması dikkat çekti.

NE KONUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bakan Şimşek'in konuşma sırası değişince İngilizce çeviride sıkıntı olduğunu Erdoğan'a ilettiği ortaya çıktı. Şimşek’in “İngilizce çeviri yok efendim” dediği öğrenildi.

Şimşek’in uyarısı sonrası Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın verdiği tepki de kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Konuşmasına devam eden Erdoğan, ekonomiyle ilgili mesajlar vererek, “Kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı küresel ekonomi inşasında tüm G20’yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum” dedi.