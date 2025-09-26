Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin, Türkiye açısından olumlu sonuçlar sağlayacağını dile getiren Akçay, "O bakımdan da bu ziyaret ve Erdoğan-Trump görüşmesi de önümüzdeki günler ve yıllar için daha ümitli olacağımızı mümkün kılmaktadır. Yapılacak anlaşmalar iki ülkenin yararına olacaktır. Burada en hassas olduğumuz nokta da bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir ve bu beklenti içerisindeyiz. Bu bakımdan da ümitliyiz." diye konuştu.

Akçay, iki liderin görüşmesinin "Terörsüz Türkiye" sürecine de olumlu katkı sunacağına inandığını aktardı.