Cumhur İttifakı üyeleri arasında Venezuela konusunda ayrılık yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro konusunda ılımlı açıklama yaparken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'a çok sert sözlerle yüklendi.

ERDOĞAN'DAN İTİDALLİ MESAJ

Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından, "Biz tabii ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacak, kollayacak ve yücelteceğiz. Çünkü bizim üzerimizde milletin emaneti var. Bizim üzerimizde 86 milyonun hakkı var, sorumluluğu var. Bizim omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış yüz milyonların mesuliyeti var. Hep söylüyorum, bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan bir hükümetiz. Böyle bir kadroyuz. Dünyanın neresinde olursa olsun siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz.Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir." dedi.

BAHÇELİ'DEN ABD İÇİN 'KARAYİP KORSANI' BENZETMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağının aksine ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Operasyonu 'haydutluk' olarak tanımlayan Bahçeli'den 'Karayip Korsanları' filmi benzetmesi geldi.

"KARAYİP KORSANLARI DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen haydutluk, korsanlık, insan kaldırma, insan kaçırma vakası yaşanmıştır. Karayip Korsanları filmi resmen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir.

"MADURO'YA YAPILAN HUKUK DIŞI"

Seçimle göreve gelmiş Venezuela'nın devlet başkanı Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu ayıp, ahlaki yıkım, hukuk tanımazlık, insan hakları karşıtlı, bu skandal eylem hiç kimseye hak değildir.

Bir devlet başkanının ülkesinin başkentinde, istihbarat sızmasıyla başlayan kombine saldırı planlamasıyla gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklene sürüklene alınması ilk kez vuku bulmuştur.İnsan kaçırılmış, zorla lider transferliği yapılmıştır. Bu müfrit tablonun ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir.

"ERDOĞAN VE MADURO'YU HEDEF ALAN YÖNTEM AYNI"

FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimindeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem aynıdır.

FETÖ ihaneti ile Venezuela'daki gece yarısı darbesi aynı tornanın mamulü, aynı projenin mahsulüdür. Tek fark birisi uyumamış ve direnmiş, diğeri uyumuş ve teslim olmuştur.Venezuela meselesi dünyanın üzerine yıkılmıştır. Üçüncüsünün çatısı örülen dünya savaşının tutuşturulmak istenen kıvılcımının önüne nasıl geçileceği muammanın daniskasına dönüşmüştür.

"TRUMP'IN AKLİ MELEKELERİ BUHARLAŞMIŞ"

Trump'ın sağduyusu, akli ve ahlaki melekeleri buharlaşmıştır. ABD Başkanı'nın Venezuela'yı biz yöneteceğiz demesi enerji kaynaklarına çökme mesajı yenilenmiş, sömürgeciliğin yeni baştan kurgulanan emperyalist yayılmacılığının yüzünü deşifre etmiştir.