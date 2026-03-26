Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, devlete ait 54 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Söz konusu varlıkların satışından elde edilecek gelirlerin savunma yatırımlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kararın, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli projeleri güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Bu kapsamda elde edilecek kaynakların, özellikle teknoloji odaklı savunma projelerinde kullanılması öngörülüyor.

Yetkililer, özelleştirme sürecinin şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini belirtirken, taşınmazların hangi bölgelerde bulunduğu ve satış takvimi gibi detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.