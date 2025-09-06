Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarının harç tutarlarında ciddi artışa gidildi. Karara göre, resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilen ruhsatlarda yüzde 100 oranında zamlar geldi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme kapsamında:

- Silah taşıma müsaade vesikaları (yıllık) 15 bin 800,4 TL’den 31 bin 600 TL’ye

- Silah bulundurma vesikaları 25 bin 282 TL’den 50 bin 565 TL’ye

- Özel kanuna tabi yivsiz tüfek ruhsatnameleri ise 611,2 TL’den 1.225 TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan bu değişiklik, özellikle silah ruhsatı almak isteyen vatandaşların ödeyeceği maliyetleri iki katına yakın artırmış oldu.